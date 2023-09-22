شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي: يوسف شاهين نصحنى بالاتجاه إلى التمثيل وزرته قبل وفاته بـ3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين فهمي إنه في معهد السينما كان أستاذه يوسف شاهين، وعندما تخرج من المعهد كان يدرس نفس المادة التي يدرسها المخرج الراحل.

وأضاف حسين فهمى أن يوسف شاهين كان يهتم بكل التفاصيل حتى نظافة شاشة. السينما وكاميرا العرض، فهو يعد مؤسسة فنية خاصة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "نجوم يوسف شاهين" أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، تحدث فيها عدد من النجوم الذين علموا مع المخرج الراحل ومنهم هاني سلامة، وحسين فهمي، ومحمود حميدة وصفية العمري، وأحمد وفيق، والمنتج جابي خوري، وأدارها الناقد خالد محمود.

وحرص على حضور الندوة النجمة إلهام شاهين ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما وعدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما.

وآشار حسين فهمي الي انه اتجه إلى التمثيل بناء على نصيحة من يوسف شاهين، وله العديد من الحكايات معه، وكان يتميز دائما بأن روحه شبابية في الكواليس.

وكشف حسين فهمي إنه زار يوسف شاهين في فترة مرضه قبل رحيله بنحو ٣ أيام، وإنه كان يريد أن يصبح ممثلا.

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