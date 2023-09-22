شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبد اللات يتألق فى حفله الغنائى بالولايات المتحدة الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الفنان عمر العبد اللات، في حفله الذى أحياه بولاية كولارادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى قدم خلاله عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره العربى، حيث حضر عدد كبير من الجاليات العربية.

وكلل العبد اللات نجاحه في حفل فني آخر، أحياه في ولاية أوهايو، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، ما أثرى الحفل وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته.

ويترقب جمهور العبد اللات في شيكاغو، حفله الغنائى الجديد الذي سيحييه مساء اليوم ضمن جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية

في سياق آخر، يستعد الفنان العبد اللات لإحياء حفل فني غنائي ضخم، في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى.











