بالفيديو-كوكسال بابا يرقص بطريقة طريفة احتفالاً باليوم الوطني السعودي

ميرنا وليد - بيروت - قرر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي التركي كوكسال بابا والذي يتابعه عدد كبير من المحبين وذلك بسبب فيديوهاته الطريفة الاجتفال باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية فارتدى اللباس التراثي السعودي وحمل العلم السعودي ومن ثم تفاعل بالرقص على طريقته الخاصة على أنغام أغنية مرسول لليوم الوطني للفنان عبدالعزيز الشهري.



وقد حاز مقطع الفيديو الذي نشره بابا في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي إعجاب الكثيرين من محبي "كوكسال ، مشيدين بظهوره في هذه المناسبة ، ووصفوا حركته بالرائعة، خصوصاً أنه يكون دائماً عفوياً في التعبير عن مشاعره .