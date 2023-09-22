ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بإسم "فخامة معاليك".

وكان نوال قد كشفت عن اللقطات الأولى من الكليب الجديد، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها، وعلقت كاتبة : "هل أنتم مستعدون لفخامة معاليك قريبا؟"

ويتولى المخرج فادي حداد الإخراج.

والجدير بالذكر أن نوال الزغبي فازت بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها "حفلة"، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في لبنان مساء الأحد 17 ايلول.

وطرحت نوال الزغبي كليب أغنية "حفلة" في يونيو من العام الماضي، وقدمت من خلاله مجموعة من الاستعراضات الراقصة، بالإضافة إلى رسائل وجهتها

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - نوال الزغبي تشوق متابعيها بلقطات من كليبها الجديد "فخامة معاليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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