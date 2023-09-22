هيدي كرم في حمام ثلج أمام البحر على طريقة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة هيدي كرم بأيام موسم الصيف الأخيرة وذلك من أحد المناطق الساحلية ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهي تسترخي.

وأوضحت "هيدي" بالفيديو استرخائها بحمام ثلج للاستشفاء على أحد الشواطئ، على طريقة محمد صلاح، وظهرت وهي تتألم، إذ ظلت داخل حمام الثلج لأكثر من دقيقتين.

وعلقت قائلة: "هذه هي الطريقة التي استمتع خلالها بوقتي يا لها من تجربة ممتعة من المدهش كم الطاقة والشجاعة التي يحتاجها الأمر ولكن المتعة في النهاية لا توصف".

وشاركت "هيدي كرم" مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية وتعاونت خلالها مع نخبة من نجوم الفن منها مسلسل "ورا كل باب"، مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، مسلسل "فارس بلا جواز"، فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

يذكر أن آخر مشاركات هيدي كرم كانت بمسلسل "الاختيار 3: القرار" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2022.