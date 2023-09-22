أحمد الفيشاوي يواصل إثارة الجدل بدون تاتوة والجمهور يعلق:"غيرت شكلك ازاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده من أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "عادل مش عادل" بنشر صور من الكواليس عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في صور جديدة من الكواليس بعدد من الإطلالات المختلفة منها ملابس كاجوال وملابس لفرد أمن وعلق عليها قائلًا: "عادل الأمين من كواليس فيلم عادل مش عادل، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال".

وفوجئ جمهور "الفيشاوي" بنشره صور مؤخرًا وهو بدون "تاتوهات" والتي كانت تملأ جسده بالكامل وسط تساؤلات عن كيفية إزالته لهذه الوشوم بهذه السرعة إلا أن كشف "الفيشاوي" عن تعاونه مع خبراء مكياج بكواليس الفيلم لمساعدته على الظهور بهذا الشكل وسط إعجاب جمهوره بشكله الجديد.

وانهالت التعليقات عليه:" غيرت شكلك كده إزاي، شكلك كده أحلى، أخيرا خلصت من التاتو"، وغيرها.

وعُرض لـ أحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.