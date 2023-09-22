بدء توافد الحضور على عزاء والدة دينا الشربيني- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الجمعة عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وتستقبل الفنانة دينا الشربيني الوافدين على العزاء وسط تأثرها برحيل والدتها وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة والدها.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان والدة دينا الشربيني أمس الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

وحرص على حضور الجنازة عدد من الفنانين بينهم أحمد صلاح السعدني وريهام عبد الغفور.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني أمس وفاة والدتها بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها أبرزهم: يسرا، صبا مبارك، ياسمين صبري، تامر حسني، وآخرون

يذكر أن آخر مشاركات دينا الشربيني كانت بفيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.