" مش هسكت حتى لو مستقبلي ضاع".. شقيق أنغام يفتح النار :" أهلي واكلين حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرج الموزع الموسيقي، خالد محمد علي سليمان نجل الموسيقار محمد علي سليمان وشقيق الفنانة أنغام عن صمته وهاجم أسرته عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

وكتب "خالد" على صفحته بموقع "فيس بوك": "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجة أحمد وياسين".

واستكمل: "أسكت، أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف بس في قسوة للاخر، تدوني حقي، لو ضاع مستقبلي برضه مش هسكت".

وانهى حديثه قائلًا: "تحبسوني أو تسقعوني برضه مش هسكت، لأخر نفس مش هسكت غالب ومغلوب".

وكشف شقيق النجمة أنغام "خالد" مؤخرا عن اقتراب العام التاسع من تعافيه من إدمان المخدرات ووصف نفسه بالبطل الغير عادي.

وقام "خالد" بنشر صورة له قبل التعافي وكتب: "اللهم لك الحمد والشكر بعتبر نفسي بطل غير عادي مع اقتراب مرور 9 سنوات امتناع وتعافي من إدمان وتعاطي الهيروين والمخدرات لمدة 21 سنة معاناة مع مرض الإدمان، وفخور جدًا بنفسي بكل شرف وعزة نفس، اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال".

وتعاون الموزع الموسيقي "خالد سليمان" من قبل مع "أنغام" في ألبومها "أحلام بريئة" وتولي توزيع أغنية بعنوان "حتة ناقصة" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 20 أكتوبر المقبل في أوبرا دبي.