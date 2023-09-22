محمد رمضان يتابع مباراة أهلي جدة والنصر السعودية بالدوري السعودي من المقصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد رمضان التواجد بمباراة النصر السعودي وأهلي جدة ضمن الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين والذي يقام مساء اليوم الجمعة في استاد الأول بارك.

وظهر "رمضان" بالمقصورة الرئيسية وهو يتابع المباراة احتفالًا باليوم الوطني السعودية وكونه يمتلك الإقامة الذهبية بالمملكة إلى جانب ترددوا عليها مؤخرًا واستلامه منزله الجديد في الرياض.

وكشف "رمضان" خلال الساعات القليلة عن صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابه على "انستجرام" وأوضح خلالها ع سفره من بيروت إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرته الخاصة.

كما أوضح مقطع فيديو آخر وصوله لاستاد الأول بارك واستقباله من قبل المنظمين وحرصهم على إيصاله لمقعده ومتابعة مباراة النصر وأهلي جدة.

وفاز "رمضان" مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثل عربي" عن مسلسل "جعفر العمدة" بحفل موركس ديور السنوي والذي أقيم في لبنان وسط حضور عدد ضخم من أبرز نجوم الفن والإعلام والغناء في مصر والوطن العربي.

وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "ع الزيرو" ضمن أفلام موسم الصيف ويحقق نجاحاً بشباك التذاكر المصري وسط منافسة لعدد من الأعمال السينمائية التي يتم عرضها منها فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي.