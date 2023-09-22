شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولي " مسرح بلا إنتاج " الذى يرأسه الفنان إبراهيم الفرن، خلال حفل إفتتاحه الذى أقيم بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حيث تم تكريم العرض المسرحى " إيكاروس " من إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل فى نفس المهرجان، وكذلك تم تكريم الفنان أحمد شوقى والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح السكندرى بشكل خاص، والمصرى بشكل عام.

وحضر حفل الافتتاح الفنان أحمد رزق والذى تحمل الدورة 13 اسمه، والفنان أحمد صيام، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والفنانة عارفة عبد الرسول، والملحن كريم عرفة.

وتحمل الدورة 13من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

‏‎يأتى هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتمارس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التى تعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى (مسرح بلا إنتاج) تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتم تأسيسه عام 2008 على يد الرئيس الشرفى للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

‏‎سوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافى، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشى.