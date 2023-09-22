جمال ياقوت بافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى: هناك فرق بين المسرح الفقير وبلا إنتاج

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى لمهرجان الإسكندرية الدولى للمسرح " مسرح بلا إنتاج " خلال حفل افتتاح الدورة 13، والذى أقيمت بمكتبة الإسكندرية : كل الكلمات لا تعبر عن مشاعرى الآن، فذلك المهرجان أقيم عام 2008، وقد أقمناه بالصدفة، عندما قررنا إقامة ورشة واكتشفنا عددا كبيرا تقدم للمشاركة، فهنا قررنا عمل مهرجان ليضم كل هؤلاء الشباب واتفقنا أن يكون مسرح بلا إنتاج.

وأضاف ياقوت : مسرح بلا إنتاج معناها عدم وجود انتاج ضخم، وبالفعل عرضنا فى أول دورة 7 عروض، وأحب أن أوضح أن هناك فرق كبير بين بلا إنتاج ومسرح فقير، ففى بلا إنتاج تصنع مظهر مبهج وثرى ولكن " من غير فلوس "، كل الشكر لإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة فهى أول من دعمت حضور الفرق الأجنبية وكل الشكر للدكتورة نيڤين الكيلانى التى أكملت هذا الدعم.

ومن جانبه قال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان : هناك الكثير لا يعرف المجهود الذى بذلناه كى نصل بتلك اللحظة، فهذا العام تعبنا كى نستكمل تلك الدورة التى كانت مهددة بالتوقف، لكن لولا وقوف الأصدقاء والمحبين بجانبنا وعلى رأسهم المخرج أحمد السيد الذى ساعد على استكمال دعم وزارة الثقافة لنا، شكراً لكل من وقف بجانب المهرجان وشكراً للفنان أحمد رزق لقبوله أن تحمل الدورة 13 اسمه.

وقال الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان : أهلا بكم فى عروس البحر سعدنا بحضوركم ضيوف من كل أنحاء العالم، أتقدم بالشكر لمعالى وزيرة الثقافة وجميع الجهات الداعمة لهذا الحدث، وأرحب بالفنان الكبير مقاماً ابن اسكندرية أحمد رزق، لقد اجتهدنا بقدر الامكان لتقديم دورة تليق بالإسكندرية ونتمنى لجميع المشاركين دورة ممتعة.