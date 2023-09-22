عمرو الفقى يقدم واجب العزاء لـ دينا الشربينى فى وفاة والدتها

القاهرة - سامية سيد - قدم عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واجب العزاء للنجمة دينا الشربينى فى وفاة والدتها بمسجد المشير طنطاوى.

وحضر العزاء كل من النجوم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، روجينا ومحمد إمام وهانى رمزى ومايا دياب وإياد نصار وهنا الزاهد وميمى جمال هنا شيحة صبا مبارك والاعلامية بوسى وجيهان الشماشرجى ومحمد ثروت ودنيا سمير غانم والإعلامى رامى رضوان واية سماحة وعلا غانم وأحمد صلاح حسنى وهشام ماجد.

وشيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوى، أمس الخميس ودفنت بمقابر الأسرة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبد الغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء فى حالة من الانهيار.

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا فى شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى فى موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت فى بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغنى، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلانى، مجدى كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.