شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بحرية لنجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى بجولة بحرية شارك فيها النجوم حسين فهمي ومحمود حميدة وإلهام شاهين وسولاف فواخرجي وهاني سلامة وصفية العمري وأمير شاهين ومصطفى هريدي والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.

وأبدى النجوم إعجابهم بالطبيعة البحرية الساحرة التي تتمتع بها مدينة الغردقة ومياهها الصافية، وحرص النجوم هاني سلامة وأمير شاهين ومصطفى هريدي والدكتور محمد الشاعر والسيناريست محمد الباسوسي على ممارسة رياضة الغوص في مياه البحر الأحمر.

الجولة جاءت عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول للمهرجان والتي تضمنت إلى جانب العروض السينمائية ندوة تكريم للنجم هاني سلامة وندوة عن سينما يوسف شاهين في عيون الشباب.