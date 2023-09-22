رولان مهنا يواصل نشاطه في مهرجان كفرياسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد صيف مليء بالحفلات أحيا خلاله أكثر من 10 مهرجانات ناجحة في عدد من المناطق اللبنانية ومن بينها في طبرجا من تظيم شركة Street Festival لصاحبها جينو عون، يستعد الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا لإحياء مهرجان كفرياسين ولعدد آخر من المهرجانات خلال شهر أكتوبر المقبل.

وسيقدّم رولان مهنا خلال حفله في مهرجان كفرياسين أغنياته المميّزة وصولًا إلى أحدثها أغنية “ما حلّو” التي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة على يوتيوب وتلقى أصداءً جميلة بين المتابعين.

الجدير ذكره أن أغنية “ما حلّو” هي من اللون الغنائي الجبلي الذي قدّمه رولان لأوّل مرّة في خطوة فنية جديدة عليه، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع كوكو ب، وتم تسجيلها في استوديو جو باروجيان في لبنان.