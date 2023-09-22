معلومات صادمة عن مقتل والد وديع الشيخ.. من أطلق النار عليه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية تفاصيل صادمة عن مقتل الفنان نادر الشيخ والد المغني الشعبي اللبناني وديع الشيخ، إثر تلقيه رصاصة في بطنه يوم الأحد الماضي.

وأكّدت التقارير أن خلافاً نشب في المنزل بين أبنائه، عقب عودته من سهرة في أحد الملاهي الليلية، ما دفعه إلى سحب مسدسه بغرض تخويفهم وإسكاتهم، لكن رصاصة انطلقت واستقرت في بطنه، وعلى الفور نقله أولاده إلى مستشفى “أوتيل ديو” في العاصمة بيروت، حيث فارق الحياة متأثراً بمضاعفات الإصابة البليغة.

وأعلن وديع الشيخ من خلال منشور عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي إلغاء كل حفلاته حتى إشعارٍ آخر، عقب مقتل والده سعدالله الشيخ الشهير بـ”نادر الشيخ”.