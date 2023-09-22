“تحول لبني آدم غريب”.. هكذا أثّر “سفاح الجيزة” على أحمد فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ضمن برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدّمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090، كشف الفنان محمد أسامة “أوس أوس” أنه لاحظ هو وفريق عمل فيلم “مستر إكس” أثناء التصوير تأثير شخصية السفّاح في الفنان أحمد فهمي، الذي كان منشغلاً بتصوير العملين في الوقت نفسه.

إذ قال: “أحمد فهمي مش بيحكي كتير هو كان بيصوّر مشهد إيه، وتحول لبني آدم غريب، كنا أنا وهو ومصطفى خاطر بالليل نقعد نلعب كوتشينة وهو شكله غريب جداً، ومدير أعماله يسألنا عنه ويقول إنهم منتظرينه عند الدكتور النفساني، وكلنا مش عارفين إنه للدور”.

وأضاف “أوس أوس” أنه فوجئ بأداء أحمد فهمي في “سفاح الجيزة” قائلاً: “لما اتفرجت على المسلسل لقيت فهمي مختلف جداً والعمل مختلف، وفهمي كان عايز يعمل حاجة جادة مفيش فيها كوميديا، والسفاح ساعده يطلّع الجانب ده عنده”.

مسلسل “سفاح الجيزة” هو بطولة: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، ومن إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب، وهو مكوّن من ثماني حلقات وعُرض عبر منصة “شاهد vip”.