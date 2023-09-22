فن ومشاهير

علا غانم تردّ على منتقدي “أولاد حريم كريم”: “انتقوا الألفاظ”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة “MBC مصر”، علّقت الفنانة على الانتقادات التي طاولت فيلم “اولاد حريم كريم” خلال الفترة الماضية، بالقول: “أنا بشوف إن الفنان صفة من صفاته يكون حساس وإلا مش هيتقن الدور اللي بيقدمه، والفنان طول عمره من زمان وهو عنده درجة عالية من الحساسية، ولكن زمان كان بيواجه 5 مقالات انتقادات ولكن دلوقتي مبتنتهيش، والمفروض تنقّي الألفاظ اللي متجرحش حد”.

وعن مشاركتها في الفيلم، قالت علا غانم: “اللي عجبني في الجزء الثاني إننا راهنّا على نجاحه أكتر من الجزء الأول، والجزء الأول كان قائم على صراع بين البنات مين اللي يفوز بالدونجوان بتاع الجامعة، والجزء الثاني في جيلين وبقى شكلنا جنبهم كبير إزاي، وعمق ومواضيع أكتر وأنماط مختلفة وكل شخصية كان عندها مشاكلها الخاصة اللي موجودة في مجتمعنا، وشايفة أن دي حالة نضج عند الممثلين والمخرج، وبقى في صراعات أكبر”.

فيلم “أولاد حريم كريم” هو بطولة: مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، يوسف عمر، فؤاد محسن، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داوود…، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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