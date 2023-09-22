محمد هنيدي ومنى زكي يكثّفان العمل على فيلم “الجواهرجي”.. لعرضه في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن اطمأن على نجاح فيلمه “مرعي البريمو”، يعود الفنان محمد هنيدي الى كواليس تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجي”، والذي يتعاون من خلاله للمرة الثانية مع الفنانة منى زكي بعد افتراق لأكثر من 20 عاماً منذ قدّما معاً فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

عودة هنيدي الى تصوير “الجواهرجي” جاءت بعد توقف التصوير لأكثر من مرة بسبب انشغاله بتصوير فيلمه “مرعي البريمو” الذي عُرض أخيراً، وانشغال منى زكي بتصوير مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عُرض في رمضان الماضي.

وأفادت بعض المصارد أن هنيدي ومنى زكي قررا تكثيف تصوير مشاهدهما في فيلم “الجواهرجي”، كي يلحق الفيلم بالعرض في موسم رأس السنة الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول الفنان محمد هنيدي الذي يجسّد دور جواهرجي، وتؤدي منى زكي دور زوجته، وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما… ويشارك في بطولة الفيلم كل من: باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول وتارا عماد، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.