ابنة ديانا حداد تخطف الأنظار بأحدث ظهور مع والدها.. شاهدوا الشبه بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت صوفي، ابنة للنجمة اللبنانية ديانا حداد الأنظار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحُسنها وجمالها، عقب ظهورها في صورة نشرتها والدتها.

وكشفت حداد في تغريدة عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقاً) عن صورة ابنتها في مرّة نادرة، وعلّقت عليها بالقول: “صباح الخير مني ومن صوفي!”.

وتغزل الجمهور بصوفي، مشيرين الى أنها باتت تشبه والدتها، بعدما أصبحت شابة.

يُذكر أن ديانا حداد تزوّجت من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في عام 1995 وكانت تبلغ من العمر 19 سنة، وأنجبت منه ابنتيها صوفي (27 عاماً) وميرا (16 عاماً)، قبل انفصالها عنه في عام 2009.

وعلى الصعيد الفني، أطلقت ديانا حداد أخيراً أغنية جديدة باللهجة العراقية، حملت عنوان “يمك مزاجي”، من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر، في تعاون جديد بينهما بعد سلسلة نجاحات حققاها معاً.