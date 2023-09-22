تصدّرت في ثوانٍ.. نوال الزغبي تحبس الأنفاس ببرومو “فخامة معاليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول انتظار وترقب، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن البرومو التشويقي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “فخامة معاليك” مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أيلول/سبتمبر.

واستطاعت نوال الزغبي ان تحبس الأنفاس بثوانٍ قليلة، إذ تحوّلت فور الكشف عن البرومو إلى حديث الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدّر هاشتاغ اسمها “#نوال_الزغبي” الترند على موقع “تويتر” في لبنان والسعودية والكويت ومصر وعدد من البلدان العربية.

وتعود نوال الزغبي بأغنية “فخامة معاليك” إلى اللون الخليجي بستايل موسيقي جديد ومختلف. والأغنية من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

كليب “فخامة معاليك” يتضمن اتجاهاً جديداً للنجمة نوال الزغبي على صعيد الصورة والقصة، مغاير عن الذي سبق وقدّمته، وسيشكل مفاجأة جميلة لمحبّيها.