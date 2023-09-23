ميرنا وليد - بيروت - انتشرت فيديو لتيام مصطفى قمر نجل الفنان المصري مصطفى قمر وهو يرقص على اغنية والده " منايا" وظهر بالفيديو و هو يحاول تقليده بالمقلوب كما فعل مصطفى في كليب منايا ، ولاقى الفيديو اعجاب المتابعين ومنهم من وصفه بعبارة : " هذا الشبل من ذاك الاسد".
ويذكر أن تيام مصطفى قمر يشارك ببطولة فيلم "أولاد حريم كريم" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، بشرى، بسمة، رنا رئيس، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس وتم عرضه تجاريًا يوم 30 أغسطس الماضي ومستمر في العرض حتى الأن وقريبا سيتم عرضه في عدة دول عربية منها لبنان .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تيام مصطفى قمر يقلد والده على طريقة كليب "منايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.