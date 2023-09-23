بالفيديو- تيام مصطفى قمر يقلد والده على طريقة كليب "منايا"

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت فيديو لتيام مصطفى قمر نجل الفنان المصري مصطفى قمر وهو يرقص على اغنية والده " منايا" وظهر بالفيديو و هو يحاول تقليده بالمقلوب كما فعل مصطفى في كليب منايا ، ولاقى الفيديو اعجاب المتابعين ومنهم من وصفه بعبارة : " هذا الشبل من ذاك الاسد".



ويذكر أن تيام مصطفى قمر يشارك ببطولة فيلم "أولاد حريم كريم" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، بشرى، بسمة، رنا رئيس، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس وتم عرضه تجاريًا يوم 30 أغسطس الماضي ومستمر في العرض حتى الأن وقريبا سيتم عرضه في عدة دول عربية منها لبنان .