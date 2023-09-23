ميرنا وليد - بيروت - تابع الفنان المصري محمد رمضان، مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة ، ضمن مباريات الدوري السعودي.

​​​​​وعلق المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، على حضور الفنان المصري محمد رمضان مباراة النصر والأهلي ،بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال مدحت شلبي خلال مقطع فيديو نشره حساب شركة الرياضة السعودية: ايه ده محمد رمضان،أيوه ياسيدي عارفين ، ايه يانمبر وان ،لكن أنهارده الشعر أبيض مرة أصفر ومرة أسود.

وأضاف شلبي: الله أعلم بيشجع مين؟.

ومن ناحية اخرى كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قد نشرت أول فيديو يجمعها بالفنان محمد رمضان، على مسرح الموريكس دور، بعد الصلح الذي تم بينهما .

وأعربت نوال عن حبها الشديد لـ محمد رمضان وعلقت قائلة: "أصدقاء للأبد مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان في ملعب مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي وهكذا علق مدحت شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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