معتصم النهار يلفت أنظار متابعيه بأحدث إطلالة له بالنظارات الشمسية ليلاً !

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري معتصم النهار صورة له عبر حسابه في احد سطوح المباني لأحد المطاعم حيث ظهر مرتديا تيشيرت بيضاء مع جاكيت سوداء مع تسريحة شعر شبابية جميلة، لكن ما لفت انظار متابعيه هو ارتدائه لنظارات الشمس مع العلم الوقت ليلي.



​​وكان قد ​​تصدر منذ ايام مقطع فيديو للممثل السوري معتصم النهار حديث الجمهور، ظهر فيه وهو يغني باللغة التركية بكل إحساس و عفوية.

ونشر معتصم على حسابه، فيديو ظهر فيه من داخل سيارته وهو يردد الأغنية التركية الشهيرة “Geri Dönemedim ” للمغني التركي Semicenk .

وبدا معتصم وكأنه حفظ الأغنية عن ظهر قلب، الأمر الذي دفع جمهوره إلى التعليق على حبه للأغاني التركية.