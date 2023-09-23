جورجينا بالعباية والقهوة و"تبخر نفسها" في اليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو، جورجينا رودريجيز صديقة نجم منتخب البرتغال ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وهي تستمتع بوقتها.

وأوضحت الصور والفيديوهات ظهور "جورجينا" بعباية سعودية باللون الأخضر احتفالًا منها باليوم الوطني السعودي اليوم الجمعة، إلى جانب احتسائها القهوة العربي والتي من الواضح انها اعجبتها كثيرًا حيث ظهرت بأحد المقاطع وهي تطلب المزيد قائلة: "قهوة من فضلك".

كما ظهرت "جورجينا" في مقطع فيديو آخر وهي تمسك بمبخرة وتقوم باستنشاقها معبرة عن إعجابها بها.

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، حيث ظهرت مؤخرًا على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 80 هذا العام.

وظهرت "جورجينا" وهي داخل طائرتها الخاصة وقامت بنشر صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" فور وصولها الأراضي الإيطالية وعلقت قائلة: "للعام الخامس في فينيسيا وحبها في قلبي".