"جبتلها 3 فيلات في السخنة وعرابي وشبرامنت".. طليق علا غانم يهاجمها:"القضايا لسه شغالة "



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجرى طليق الفنانة علا غانم، رجل الأعمال عبد العزيز حسن مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" تقديم محمد موسى ويذاع على قناة "الحدث اليوم".

وتطرق طليق الفنانة علا غانم عن التفاصيل الخاصة بانفصاله عن "علا" وعن المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال الساعات القليلة الماضية.

وعن إقامة مؤتمر صحفي قال: "السبب اللي خلاني أعمل المؤتمر الصحفي عشان حاجات كتير بتحصل ومش عارفين ازاي بتحصل فاضطرينا اننا نعمل مؤتمر نقول للناس ان في حاجات كتير بتحصل والمحامين مستغربين ازاي الحاجات دي بتحصل ومرة واحدة بتختفي ومش عارف ازاي".

واستكمل: "لازم ابين للناس ولنفسي القلم اللى انا اخدته بدل ما علا طالعة بتقول للناس كلها أنا عملت فيه وكان بيشتغل عندي وبديله مرتب والكلام ده مكانش عاجبني وحاسس اني اتظلمت في الموضوع ده وبعدين دخلنا في موضوع القضاء".

وعن طلاقه منها في الولايات المتحدة الأمريكية قال: "الكلام صحيح والطلاق كان المفروض يبقى في أمريكا وكل ما أمتلكه هناك أو ما تمتلكه هي هناك بينقسم إلى نصين نص ليا ونص ليها وأنا قولت قبل كده اني حاطط 80% من ممتلاكاتي تحت اسمها هي عشان كان عندي مشاكل مع الضرايب في أمريكا".

وأضاف: "كل اللي كتبته تحت اسمها هي من ورايا حتى لو كتبته بأسمها أنا لسه بمتلك النصف فهي جريت وراحت وعملت مبيعات لكل الممتلكات اللي انا حاططها باسمها لأولادها وهكمل في القضايا هناك وهنا"

وانهى حديثه قائلًا: "أنا جبت لها 3 فيلات أول فيلا في جمعية أحمد عرابي وتاني فيلا في العين السخنة وتالت فيلا في شبرامنت".

وأكد طليق الفنانة علا غانم بالمؤتمر الصحفي عن كون الحياة معها طوال السنوات الماضية كانت لا تحتمل وعلى حد قوله "زي الهم على القلب"، كما تحدث عن مفاجئته كونها كانت تخطط للانتقام منه منذ سنوات.

وقام بتوجيه رسالة لها قائلًا: "اتق الله واتق الشر وكفاية اللي أخدتيه مني"، وعرض على "علا غانم" جلسوهما معًا للتفاوض وحصول كلًا منهما على حقوقه.

وكانت قد أرسلت الفنانة علا غانم استغاثة عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: "استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة.. الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، و أتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل، أغيثوني".

ليخرج طليقها عن صمته بفيديو أرسله لـ "الخليج 365" بشهر فبراير الماضي قائلًا: "أنا عبدالعزيز حسن عبدالعزيز زوج الفنانة علا غانم، متجوزين من 18 عاما، كنا سعداء جدا مفيش أي حاجة، خلافات زوجية كالعادة، عايشين في أمريكا، وكنا بنبني ونصلح بيوت وبنعمل شغل مع بعض وعايشين حلو اوي، فوجئت في عيد جوازنا بتقولي عايزة اروح لبنتي مصر واصلح سناني هقعد شهر وارجع، قلتلها لازم تيجي بسرعة قالتلي اه شهر بس".

وتابع "فوجئت في يوم 2 أو 3 أكتوبر المستشار القانوني بتاعي في مصر بيقولي مدام علا رافعة قضية خلع، قلتله احنا اتصالحنا من 3 سنين قالي لأ دي واحدة تانية من اكتر من سنة استغربت وقلت دي عايشة معايا، المحامي راح للقاضي والقضية اترفضت دي اول مرة، القضية كانت راحت على عنوان المعادي وانا مش ساكن في المعادي، أنا في أمريكا وليا سكن في سقارة".

وأضاف عبدالعزيز في الفيديو، الذي ظهر خلال مستلقيا على أريكة، ويكشف عن إصابات في ذراعه ووجهه: "رفعوا قضية مرة تانية حطوا عنوان والدتي بوسط البلد، وانا مش في العنوان ده وكان هيتم نظر القضية وقبلها طلب مني المحامي اجي على مصر، رحت قابلت شيخ الأزهر وقلتله إني مش عايز أسيب علا، وعارف ان والدتها هي اللي ورا المشاكل، والدتها بتكرهني من أول ما اتجوزنا، هي شخص قوي جدا، وخلت بنت علا تكرهني واخو علا وسببت مشاكل كتير جدا".

وحكى عبدالعزيز بينهما بعد عودته لمصر، قائلا "جيت داخل البيت لقيت علا حاطة بلطجية على الباب علا ضربتني بازازة نبيذ في عيني والولد راح شايلني حدفني على الباب واتكسر، وراحت أمها ضربتني بحديدة على دراعي، جه البوليس اخدونا ورحنا انا وهي وامها والاتنين اللي هما الغفرا بتوعها، الولد الغفير بجلابية ضرب دماغه في الحيطة، ونبهت أمين الشرطة، اخدوا أقوالنا ورحنا النيابة قعدنا لستة صباحا، كان كل حاجة كويسة لحد ما مدير النيابة قالنا انتوا مروحين".

وتابع "فوجئت انها بعد كده بتقول إن فيه حد هجم على البيت رئيس النيابة كان هنا امبارح واخد بطايق الناس اللي أنا معينهم، وكشف عليهم ملقاش حد مسجل زي اللي كانت جايباهم، مرة تانية بقول لعلا أهلا وسهلا في بيتك احنا لسه متجوزين مفيش أي مشكلة بيني وبينك وعمري ما هعمل حاجة تضايق أي مخلوق، بالعكس أنا زعلان على اللي هي عملته فيا، لو أنا عملت حاجة غلط القانون ياخد مجراه، البيت ده بيت الزوجية ومعايا عقد، أنا واثق إن القانون المصري قوي ويعرف الحق، بعتذر لكل الناس بالنيابة عن علا لإني عارف إنها متقصدش اللي هي قالته، علا حد جميل وطيب في أوقات لا تقصد ما تقوله، وأتمنى تحاول وتدخل مستشفى".

يذكر أن علا غانم يعرض لها حاليًا فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تعيد خلاله التعاون مع الفنان مصطفي قمر إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما المصرية وهم داليا البحيري، بشرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.