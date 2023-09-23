تكريم العرض الفائز بمهرجان المسرح التجريبي بحفل افتتاح الإسكندرية للمسرح الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ 13 هذا العام والتي تحمل اسم الفنان أحمد رزق وذلك بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور فعاليات حفل الافتتاح منهم الفنان أحمد صيام، الفنانة عارفة عبد الرسول، الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم العرض المسرحي "إيكاروس" بعد فوزه بجائزة "أفضل عرض مسرحي" بفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إلى جانب تكريم الفنان خالد رأفت بعد فوزه بجائزة "أفضل ممثل".

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الفنان إبراهيم الفرن، ومدير المهرجان الفنان إسلام يوسف، والذي تم تأسيسه على يد الرئيس الشرفي للمهرجان جمال ياقوت.

تنطلق فعاليات مهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي "مسرح بلا إنتاج" في الفترة من 22- 28 سبتمبر الجاري على عدد من كبري مسارح الإسكندرية منهما "مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشي".