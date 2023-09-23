رانيا يوسف جريئة وكارولين عزمي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها كاجوال.

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شام الذهبي

كشفت شام الذهبي، عن أحدث ظهور لعائلتها بصحبة والدتها الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "

جمعة مباركة من أحبابي إليكم".

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة مباركة على الجميع".

جيلان علاء

شاركت الفنانة الشابة جيلان علاء، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مش زعلانة والله أنا مش زعلانة".

كريم محمود عبد العزيز

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، أحدث ظهور له بصحبة طفلة صغيرة.

أحمد الفيشاوي

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة ابنه، عبر حسابه على إنستجرام، خلال استمتاعهما بإجازة الصيف وظهرا وهما يرتديان ملابس الغوص.

عمرو سلامة

المخرج عمرو سلامة، نشر صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل ما يقل عدد التجارب الأولى، كل ما الزمن يجري أسرع".