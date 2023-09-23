شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس لـ حسين فهمى فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ماستر كلاس للنجم حسين فهمي على هامش دورته الأولى، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويمنح المهرجان للحاضرين من خلال الماستر كلاس فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمى السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية.

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الأعمال السينمائية والإبداعية التى خاضها على نطاق ممتد لأكثر من 50 عامًا.

وتعد مشاركة حسين فهمى في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الأولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.