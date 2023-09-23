شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم يحيى حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم عازف البيانو عمرو سليم، حفل اليوم السبت، على المسرح الصغير بدار الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية، يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها أن راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي ام كلثوم وميدلي سعد عبد الوهاب .

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدته علي آلة العود وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدا بالعزف علي آلة الاكورديون.

وبعد خمس سنوات اختار الة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الاعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة.

وشارك فى المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى. وبعد ان تخرج في الجامعة انشاء اول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها ، تم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021 .