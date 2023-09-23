"شبه عارية"..بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وتواصل غلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة العالمية، بريتني سبيرز مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي تقوم بتصوير نفسها.

وظهرت "بريتني" بالمقطع وهي تقوم بتصوير نفسها وهي شبه عارية، وعلقت:" في البانيو" إلى جانب غلقها التعليقات على حسابها.

وأثارت "بريتني سبيرز" جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواصلة نشر عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات والتي ظهرت بها بإطلالات يجدها البعض جريئة وغير مفهومة، مما أزعج جمهورها.

وكشف موقع "TMZ" بشهر أغسطس الماضي عن انفصال بريتني سبيرز عن زوجها عارض الأزياء الإيراني سام أصغري وأكد الموقع أن "سام" أعلن أكثر من مرة عن تعرضه للضرب من قبل "بريتني" خلال فترة زواجهما ونشب بينهما العديد من الخلافات التي استدعت في بعض الأحيان تدخل الأمن.