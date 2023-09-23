شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى ونجوم الأوبرا يحتفون بالمولد النبوى على المسرح الكبير 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية، احتفالية بالمولد النبوى الشريف ويحييها كل من الفنانة مروة ناجى، بالإضافة إلى نجوم دار الأوبرا، الفنان طه حسين، والفنان محمد عبد الحميد، والفنان إبراهيم فاروق، والفنان تامر نجاح، بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام، وذلك يوم الثلاثاء 26 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير.

وكانت قد طرحت المطربة مروة ناجى أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، حيث تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الصيف، وتطالب مروة فى أغنيتها كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة.

وأعربت المطربة مروة ناجي، عن سعادتها البالغة برباعيات مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكده: "من بداية عملي في المسلسل أتواصل مع الجميع، ونعمل جميعا بحب وكلنا على قلب بعض".

وأضافت مروة ناجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "وأنا أغني الرباعيات كنت أتأثر فعلا، ومحمد سامي كان يعيشني الأجواء بشكل كبير جدا".

وتابعت المطربة مروة ناجي: "محمد سامي كان يسمع في نفس اللحظة وهو يصور المسلسل، وكان يعود إلينا ليضع بعض التعديلات ونعمل عليها، وما كان يضايقني في بداية المسلسل الحكم عليه بأنه مسلسل كوميدي".

وأردفت مروة ناجي: "أي مشهد بين لبنى ونس وأحمد داش، أشعر أن هذه السيدة تحبه كثيرا وتظهر المشاهد مؤثرة جدا، وسوف نرى رباعيات جميلة جدا في الحلقات المقبلة".







