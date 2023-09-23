ميرنا وليد - بيروت - أحدث الموسيقار خالد محمد علي سليمان شقيق الفنانة أنغام جدلا كبيرا بعدما كتب منشور مفاجئ على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه اتهامات واسرار عائلية.

وكتب : "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجه أحمد وياسين، ماجدة (والدة غنوة) السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!"

وتابع : "أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطء، ده انتوا عالم كفرة" وأضاف: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب"

كانت هذه تفاصيل خبر شقيق أنغام يفضح المستور ويكشف أسراراً عائلية ويتهم هذا الشخص بقتل شقيقته غنوة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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