ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل البريطاني راسل براند لاول مرة على الاتهامات التي واجهته بالاعتداء الجنسي على عدة نساء وقاصرات واشار الى ان هذا الأسبوع كان أسبوعاً "استثنائيا ومحزناً " بعد توجيه هذه الإدعاءات ضده.
وشكر في مقطع فيديو المتابعين على دعمهم و"التشكيك في المعلومات التي قدمت لهم".
وكانت أربع نساء قد اتهمته خلال تحقيق مشترك أجرته صحف صنداي تايمز والتايمز والقناة الرابعة بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب بين عامي 2006 و2013 الا ان براند نفى تلك المزاعم وقال ان علاقاته كانت "دائما بالتراضي" وقدم ادعاءات حول ما وصفه بـ "الفساد الإعلامي وسوء الرقابة" و"تواطؤ الدولة العميقة والشركات".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ راسل براند على اتهامه بالاعتداء جنسياً على نساء وقاصرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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