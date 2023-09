فيديو| مارتن سكورسيزي ينعى ضحايا زلزال المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المخرج العالمي، مارتن سكورسيزي على نعي ضحايا زلزال المغرب والذي أسفر عن العديد من الخسائر والمصابين.

ونشر "سكورسيزي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" نعى خلاله الشعب المغربي قائلًا: "مثل العديد من الناس حول العالم تأثرت كثيرًا بما حدث في المغرب وتأثير الزلزال الذي لا يزال حتى الآن وخسارة المئات منازلهم والخسائر الأكبر هو الكم الهائل من البشر الذين رحلوا بسبب هذا الحادث".

واستكمل: "وبالنسبة لي أنا أحب المغرب نظرًا لعملي بها بفيلمين من قبل على مدار الـ 25 عامًا الماضية وحضرت عدة دورات لمهرجان مراكش السينمائي الدولي وقمت بزيارة المغرب في مناسبات عدة وأحببت البلد للغاية وللشعب المغربي أنا أشعر بالأسى لما حدث لكم وأدعو لكم وبلدكم التعافي سريعًا".

يذكر أن مارتن سكورسيزي ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما "The Killer of the Flower Moon" والذي يتعاون خلاله مجددًا مع النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو والمقرر عرضه تجاريًا يوم 20 أكتوبر المقبل.