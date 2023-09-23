شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج منير راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية المخرج منير راضي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، خلال بيان صحفي.

وقال البيان: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج منير راضي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل من مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة ظهر اليوم بحضور أسرته وأصدقائه المقربين.

وكانت شقيقته الفنانة الكبيرة عفاف راضي نعته من خلال حسابها على "فيس بوك"، حيث كتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.