شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي: حبي للتمثيل بدأ من عند نعيمة عاكف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها بتواجدها وتكريمها في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وقالت: منذ صغري أحببت الأفلام المصرية، خصوصًا أفلام نعيمة عاكف وأنا عندي 4 سنوات، وكنت دائمًا أحلم بالتمثيل، وكنت أحاول أشباع ذلك بالرسم، ثم شاركت في مسلسل وعمري 8 سنوات، وتوقفت بعدها، وبعد سنوات درست علم الآثار، وظل الشغف بالتمثيل داخلي، حتي جاءتني الفرصة لاحترافه.

وأضافت سلاف فواخرجي في ندوة تكريمها بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي أدارها الناقد خالد محمود.

وحضر الندوة حسين فهمي ومحمود حميدة ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان وغيرهم، أن البيئة تؤثر بشكل كبير على تكوينها، وأنها اختارت أن يكون لها فكرها الخاص وآرائها.

وعن تجسيدها شخصية اسمهان في مسلسل تليفزيوني، قالت أنها حرصت على تقديمها من كل جوانب شخصيتها، وأن مفتاح الشخصية هو احساسها انها ستمَوت مبكرا، لذا اخذت الشخصية من هذا الجانب، وتقديمها من جانب إنساني، ودرستها و احببتها دون أن أحكم عليها.