تعرف على موعد طرح فيلم "سكر" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - حددت أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى المنتجة لفيلم "سكر" طرحه بالسينمات ودور العرض يوم 12 أكتوبر المقبل.

ويعد الفيلم هو الأول ضمن سلسلة أفلام تحمل اسم "سكر" وهي رؤية وكلمات وكتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

"سكر" مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل".

تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

"سكر" بطولة ماجدة زكي، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، محمد ثروت، وريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.