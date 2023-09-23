بوسي تغني "دوبنا يا حبايبنا": أقرب أغنية لقلبي للفنانة العظيمة نجاة الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعادت الفنانة بوسي نشر مقطع فيديو ظهرت خلاله تغني أغنية المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة "دوبنا يا حبايبنا"، ضمن برنامج أنغام المعروض على قناة DMC وتقدمه النجمة أنغام.

وعلقت بوسي "مش قادرة أوصفلكوا كنت حاسة بإيه وأنا بغني اكتر أغنية بحبها وأقرب أغنية لقلبي للفنانة العظيمة نجاة الصغيرة، وقد إيه كنت مبسوطة أوي وأنا بغنيها وكان جوايا أحاسيس كتيرة أوي حب وفرح وشجن وحزن ووجع".

وتابعت "ملحوظة: أنا كنت أول مرة أغنيها في حياتي وقد إيه كنت مهتمة جدا إني أغنيها".

جدير بالذكر أن برنامج أنغام استضاف عدد كبير من نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم: مدحت صالح، صابر الرباعي، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، تامر عاشور، حميد الشاعري.