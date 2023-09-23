بالصورة - بريتاني سنو تغيير شكلها كلياً وهكذا بدت

ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة إلى كونها شقراء، وتخلت الممثلة والمخرجة البالغة من العمر 37 عامًا عن لون شعرها البني الداكن واستبدلته بلون أفتح قليلاً وعرضته على معجبيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وكتبت بريتاني على أعلى الصورة الشخصية للمرآة التي شاركتها، مع شعرها المقلوب بجزء جانبي: "لقد قمنا بمقاطعة المحتوى الصحي المعتاد لدينا لنقدم لكم هذه الصورة الشخصية الأساسية".

وثم أضافت: “ لتوهجي. شقراء للخريف؟ هذا ليس له معنى كبير ولكن دعونا نفعل ذلك".

هذه ليست المرة الأولى التي تصبح فيها بريتاني شقراء، فقد كان لون شعرها أشقر بالكامل في فيلمي "American Dreams" و"Hairspray"، قبل أن تتحول إلى اللون الأحمر مع "Pitch Perfect".