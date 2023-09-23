هكذا يقضي توري لينز وقته في السجن

ميرنا وليد - بيروت - من المؤكد أن الفنان توري لينز يشعر بالوحدة داخل جدران السجن لأنه قيل أن جدول أعماله اليومي يضعه في موقف منفرد، بسبب مكانته الشهيرة.



وتقول الشرطة إن مغني الراب موجود حاليًا في الفصل الإداري في سجن ولاية نورث كيرن في ديلانو، كاليفورنيا لأنه نزيل رفيع المستوى، وهو لا يأتي مع الكثير من التفاعلات الاجتماعية لديه زنزانة خاصة به مع فحوصات متكررة من الحراس.

ويتم اصطحابه إلى الحمامات حيث يستحم بمفرده، وإذا اختار قضاء بعض الوقت في الفناء، فسيكون الوحيد في المنطقة المسيجة.

كما أنه لا يذهب إلى قاعة الطعام مثل زملائه السجناء، لذلك يتم إحضار جميع الوجبات إليه، وهو يأكل شطائر البولونيا والبيض المسلوق.

نذكر أن توري وصل إلى سجن الولاية يوم الثلاثاء بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته في قضية إطلاق النار على الفنانة ميغان ثي ستاليون.