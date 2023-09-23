انت الأن تتابع ميريام كلينك تتحدى سما المصري بوصلة رقص بالبكيني على الثلج والأن مع التفاصيل

بيروت - ثريا شاهين - رغم موجة الصقيع الشديدة التي تجتاح لبنان، إلا أن هذا لم يمنع العارضة اللبنانية ميريام كلينك، من الرقص شبه عارية على الثلج.

ميريام نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه ترتدي المايوه البكيني، وترقص برفقة كلبها الأسود على الثلج، وهو ما آثار استغراب الجمهور من قدرتها على الظهور شبه عارية في ظل برودة الطقس الشديدة.

تشكل ميريام حالة استثنائية فهي تثير الجدل بكل تصرفاتها، وتبحث عن الاختلاف حتى ولو كانت جريئة ومبتذلة!