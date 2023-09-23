هاني عادل: "هادي الباجوري مخرج رايق وأي ممثل يحب يشتغل معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان هاني عادل تصوير دوره في الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، الذي عُرض موسمه الأول على منصة نتفليكس، الرائدة في عالم الترفيه.

وقال هاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن الأسباب التي شجعته للموافقة على الموسم الثاني: "فريق العمل الموجود في الموسم الثاني شجعني على الموافقة لاستكمال دوري الذي قدمته في الجزء الأول، وبينهم: هند صبري وسوسن بدر".

وتابع "إلى جانب أن المخرج هادي الباجوري أي ممثل يحب يشتغل معاه، رايق ومبسوط بيخلي اللوكيشن كله رايق، والناس مبسوطة وبتضحك طول الوقت، مفيش زعيق بيعرف يخلي اللوكيشن منضبط جدا وهادي بطريقة مختلفة عن ناس تانية".

المسلسل كان ضمن مسلسلات نتفليكس العربية الأصلية، وجاءت أحداثه في ٦ حلقات، خاضت خلالها علا العديد من المغامرات في عالم جديد بالنسبة لها ورحلة بعد طلاقها، تأرجحت فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة وسيدة عاملة.

شارك في بطولة "البحث عن علا": الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أم علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام، وندا موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان خالد النبوي والفنان فتحي عبدالوهاب.

مسلسل "البحث عن علا" من بطولة النجمة هند صبري والتي شاركت فيه كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro والمنتج المنفذ أمين المصري المسلسل ومستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال من إخراج هادي الباجوري.