الصورة الأولى لبطاقة الإقامة الدائمة للإعلامية فجر السعيد بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن صورة البطاقة المصرية للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد حصولها على الإقامة الدائمة بمصر.

ونشرت العيدان، صورة البطاقة المصرية لـ فجر السعيد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البطاقة المصرية للإعلامية فجر السعيد بعد منحها الإقامة الدائمة.. تحيا مصر".

وكانت فجر السعيد، أعلنت عبر مقطع فيديو حصولها على الإقامة الدائمة بمصر، على حسابها الرسمي بموقع" X - تويتر"، قائلة: "سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية".

يذكر أن فجر السعيد، من مواليد 23 سبتمبر 1967، وعملت كاتبة درامية في الإذاعة في بدايات عملها، إلا أن شهرتها وظهور إسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل "القرار الأخير" عام 1997، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها مسلسل "عديل الروح" عام 2005، ومسلسل "دار الهوا" عام 2008، ومسلسل "صوتك وصل" عام 2009.

وتزوجت فجر السعيد من المحامي سعود السبيعي عام 2010، وهي شقيقة النائب السابق والشاعر والإعلامي طلال السعيد.