منة فضالي تعلن خضوع والدتها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة فضالي، خضوع والدتها لعملية جراحية، اليوم السبت، كاشفة عن تفاصيل العملية.

ونشرت منة، صورة لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمي حتعمل عملية في ذراعها دلوقتي كسر وهنركب مسامير وشريحة .. لطفك يا رب".

كانت منة فضالي تحدثت عن والدتها في وقت سابق عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أمي أغلى حاجة في حياتي، ربنا ما يحرمني منك أبدا ولا من ضحكتك، ودائما ماسكة في إيدي وسانداني وساندة عليا".

يذكر أن، منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، أحمد داش.

ومسلسل "سره الباتع" إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد فهمي، حسين فهمي، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، حنان مطاوع، محمود قابيل.