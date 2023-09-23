رامي صبري يتألق في حفل "كامل العدد" بالكويت..صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا النجم رامي صبري، أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات "موسم الكويت" بحضور جماهيري ضخم ضمن سلسلة حفلاته الغنائية بمصر والوطن العربي

خلال الفترة الماضية حيث تواجد للمرة الأولى في "الكويت أرينا".

وتحت شعار "كامل العدد" تواجد النجم رامي صبري بين جمهوره الكويتي والعربي ليقدم باقة من أهم أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ووجه رامي، الشكر للجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وعلق: "شكرًا على الحضور الكبير أمس فى الحفل مع جمهورى فى الكويت.. شكرًا مسرح الأرينا أهم مسارحنا العربية المشرفة، شكرًا على التنظيم وصديقي المجتهد حسين موسى على الحفل العظيم، أشوفكم تاني قريب".

يذكر أن، رامي صبري طرح بمشاركة الفنانة روبي، أغنية تحمل اسم "اضحك" عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

كما طرح أيضا أغنية "كعبك عِلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي.