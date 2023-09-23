هاني عادل يدافع عن أغاني المهرجانات: اختراع مصري ولها احترامها (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان هاني عادل إن أغاني المهرجانات اختراع مصري ولها احترامها، وأن البعض كان يندهش من تصريحاته التي يؤكد فيها احترامه لها.

وأوضح هاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المهرجانات حاجة لها احترامها لوحدها كده، الناس بتستغرب إني بحترمها بس ده نوع الموسيقى الوحيد اللي اختراع مصري عربي، أنواع الموسيقى عندنا مش زي أمريكا فيها الراب والروك والجاز، وكل ده طالع منه متفرعات تانية، إحنا مش عندنا غير فلكلور وتراث والأغنية العربية الحديثة، أي حاجة تانية عربي جاز، عربي روك".

وتابع "الاختراع المصري مصري هو المهرجانات الناس كانت مستغربة هما ليه بيسافروا برة كتير، السبب إنها اختراع جديد، موسيقى بترقص بلغة تانية وطريقة تانية".

جدير بالذكر أن هاني عادل شارك مؤخرًا في الفيلم العالمي Hidden strike بطولة جاكي شان، وجون سينا، كما يواصل الفترة الحالية تصوير مشاهده في الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا إخراج هادي الباجوري، بطولة هند صبري وسوسن بدر.