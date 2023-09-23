غياب نجوم الفن عن جنازة المخرج منير راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - شيع جثمان المخرج منير راضي، منذ قليل، من مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور عائلته وأقاربه ومحبيه الذين ودعوه لمثواه الأخير.

وشهدت مراسم تشييع جنازة منير راضي، غياب نجوم الفن عن حضور الجنازة والمشاركة في تشييع جثمان الراحل.

ورحل المخرج منير راضي عن عالمنا اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

ونعت الفنانة عفاف راضي، شقيقها ، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي، اللهم أغفر له وأرحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه فسيح جناتك وألهِمنا جميعا الصبر".

المخرج منير راضي من مواليد 1943، وحاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل مساعدا للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام هم "أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز".

كما عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات منها "الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت"، كما أنتج مسلسلي "البخلاء" ، و "بيت الدمية"، وأول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم "أيام الغضب" عام 1989.