شكرا لقرائتكم خبر عن فى مئوية ميلاده.. شريف حلمى: مسلسل "ناصر" جسد علاقته الإنسانية بهيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 100 على ميلاد أستاذ الصحافة محمد حسنين هيكل، ولأهميته ودوره الكبير في الصحافة والسياسة، قام 3 فنانين بتجسيد شخصيته في 3 أعمال فنية متنوعة ما بين السينما والدراما ولعل أبرزهم الفنان شريف حلمي، الذي أدى دوره في مسلسل "ناصر" عام 2008.

وعن تجسيده دور "هيكل" في مسلسل "ناصر" قال شريف حلمي: "المسلسل من أروع الحاجات اللي اتكتبت عن فترة عبد الناصر ومن تأليف يسري الجندي"، مشيرًا إلى أن الكاتب مسلط الضوء على العلاقة الخاصة التي جمعت بين هيكل وعبد الناصر في ذلك الوقت، منذ اللقاء الأول لهما في سوريا، حتى تقابلوا مرة أخرى، بشكل إنسانى.



مسلسل ناصر

وتابع في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن العلاقة بين هيكل وعبد الناصر كانت خاصة ومميزة جدًا، إذ أن رأي هيكل بالنسبة لعبد الناصر كان مهما جدًا، كما كان هيكل يعتبره الدولة التي يحط بها أفكاره، لافتًا إلى أنه يستحق أن يكون هناك مسلسل كامل يحمل اسمه ومسيرته.

وعن استعداده لدور "هيكل" في المسلسل، ذكر: "قرأت معظم كتاباته، لأنني كنت أجسد شخصيته حتى عمر الـ 40 وقت وفاة عبد الناصر، كما أن الكاتب عبد الله السناوي ساعدني كثيرًا في تجسيد شخصيته، إلى جانب عدد من المقربين منه في ذلك الوقت والأماكن التي كان يزورها، وذاكرت شخصيته جيدا حتى أستطيع تجسيد روحه وهدوئه".



شريف حلمي من مسلسل ناصر

كما أضاف أن كتاب الإعلامي عادل حمودة ساعده كثيرا في الإمساك بشخصية هيكل وإتقانه لها، خاصة طريقته وانفعالاته وصراحته، موضحا أن مؤلف العمل يسري الجندي ساعده هو الآخر من خلال الورق، لأنه كان من المغرمين والمحبين لفكر هيكل، وكان متعمقا بشدة في تلك الفترة، كما أنه كان يرغب في عمل كامل عن هيكل، ولكنه لم يحالفه الحظ.

وذكر أنه تعلم الكثير من شخصية "هيكل" فهو مدرسة كبيرة، فهو شخص خرافي غير طبيعي، وآرائه وأفكاره مأثرة في كثير من الناس والمجتمعات حتى الآن، موضحا: "استفدت منه كتير، منها إن مواعيده منضبطة، وكل حاجة في وقتها، فضلا عن الذكاء الغير طبيعي الذي كان يتمتع به.