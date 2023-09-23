هاني سلامة يهدي تكريمه في مهرجان الغردقة لروح يوسف شاهين

أبدي النجم هاني سلامة سعادته بتكريمه فى حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، مشيرا إلى أن المخرج الراحل يوسف شاهين له دور كبير في حصوله على هذه الجائزة، لذلك يهدى التكريم لروحه.
وتسلم هاني سلامة التكريم من النجمة إلهام شاهين في حفل الافتتاح، والتي قالت إنه خير من يمثل السينمائيين الشباب، وأشادت بأدواره السينمائية.
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