رسالة مميزة من ميّ كساب لريهام حجاج في عيد ميلادها

القاهرة - الخليج 365
برسالة مميزة هنأت الفنانة مي كساب، زميلتها وصديقتها الفنانة ريهام حجاج بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت مي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وكتبت معلقة عليها بقولها: "كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلبي يارب دائما جدعة وصاحبة أصحابك ربنا يفرح قلبك بأولادك ويخليكي ليهم ولكل إللي بيحبوكي بحبك".
يذكر أن ريهام حجاج كانت قد أنجبت توأماً من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي أعلن الخبر عبر منشور على خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام".
ونشر حلاوة صورة لورود كتب عليها اسمي التوأم يوسف وجميلة وعلق عليها قائلاً: "حمد الله على سلامتك يا حبيبتي ونور عنيا ريهام حجاج، الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".
وكان آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "جميلة" وهو دراما اجتماعية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.
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